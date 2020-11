Éclairage LED résistant et longue durée

Vous êtes à la recherche d'éclairages automobiles lumineux et élégants, mais qui ne nécessitent pas de remplacements fréquents. C'est l'une des principales faiblesses des éclairages avant classiques : plus ils sont puissants, plus leur durée de vie est courte. À intensité lumineuse similaire, les LED durent beaucoup plus longtemps et les produits LED Philips X-tremeUltinon sont extrêmement robustes. Grâce à une innovation technologique de pointe, les dommages dus à la chaleur et aux vibrations sont évités et les lampes fonctionnent jusqu'à 12 ans. Vos nouveaux éclairages devraient donc durer aussi longtemps que votre voiture.