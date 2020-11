Heldere binnenverlichting om alles te zien in uw auto

Verlichting om bij te lezen of voor in het handschoenenkastje of de kofferbak - niet elke lamp is gelijk. Voor het interieur van uw auto kunt u kiezen uit een scala aan Philips X-tremeUltinon LED-lampen, voor superieur zicht en stijl. Kies uit comfortabel warm wit (tot 4000 Kelvin) of daglichteffect (tot 6000 Kelvin). Dit heldere en stijlvolle licht gaat uw rijervaring veranderen. Of u nu zoekt naar een gevallen telefoon, inzittenden hebt die willen lezen of de beste route naar uw bestemming probeert te vinden, u doet het voortaan met heldere binnenverlichting.