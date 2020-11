Une puissante lumière vive, orientée là où vous en avez besoin

Les meilleurs éclairages automobiles ne sont pas simplement ceux qui projettent la lumière la plus puissante. Il est facile de produire des lampes LED automobiles de plus en plus lumineuses, mais c'est la manière dont cette luminosité accrue est employée qui compte. Une lumière vive non maîtrisée n'est pas idéale pour la conduite et elle peut même causer de dangereux éblouissements. Grâce à sa technologie SafeBeam, les feux de brouillard LED de Philips concentrent l'éclairage là où vous en avez besoin. Son faisceau précis et uniforme est conçu conformément aux règles de sécurité routière appliquées aux éclairages avant à halogène. Le contrôle plus précis de l'éclairage apporte plus de visibilité, ce qui vous permet de conduire mieux et avec plus de sécurité la nuit.