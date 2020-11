Intensité variable : reste allumée jour et nuit

Notre solution Daylight reste allumée jour et nuit. Pendant la journée, les LED Daylight rendent les véhicules plus visibles et plus rapidement discernables par les autres conducteurs ou les piétons se dirigeant dans la direction opposée, ce qui permet globalement d'améliorer la sécurité routière. Le système réduit automatiquement sa luminosité la nuit.