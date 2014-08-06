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Arrêté
12825WLEDX1
Daylight Guide
12 V
15 W
Installation simple grâce à un système de fixation intelligent. Installez les supports dans n'importe quel renfoncement, puis clipsez simplement les modules. Parfaitement fixés, les modules ne peuvent pas être volés.
Notre solution Daylight reste allumée jour et nuit. Pendant la journée, les LED Daylight rendent les véhicules plus visibles et plus rapidement discernables par les autres conducteurs ou les piétons se dirigeant dans la direction opposée, ce qui permet globalement d'améliorer la sécurité routière. Le système réduit automatiquement sa luminosité la nuit.
Le boîtier de haute qualité en aluminium est étanche et ne rouille pas : il résiste à l'eau, au sel, au sable et la poussière. Ainsi, il bénéficie d'une longue durée de vie et ne nécessite pas d'entretien.
4.6
sur 6
18
Avis
94%
recommandent ce produit
KEVINAERO
06/08/2014
France
facilité et performance
Je viens d'installer ces feu de jours/position sur mon Nissan Pathfinde (R51) 2007. Montage facile en 30 minutes et les seuls outils que j'ai du sortir sont: un couteau suisse (tourne vis croix et une clé de 10 pour la cosse de la batterie. Etant mécano c'est un jeu d enfant, mais pour n'importe qui d'autre le montage sera facile et amusant. une fois terminé le résultat est joli, discret car poser dans la bouche du radiateur. En plus avec les feu automatique, plus besoin de faire quoi que ce soit! j'ai branché le fil orange sur les feu de position avant et remplacer les ampoules par les résistance et aucun problème, c'était plus simple que de prendre le courant sur la fiche de l'ampoule H4. LES Moins: -Manque d'attache câble pour faire vraiment propre, je conseille d'en acheter de réserve. -dificulté de démonter le support du feu pour faire des montage a blanc, par contre bon système antivol... -Prix élevé LES PLUS: -Trés joli désigne et surtout différent des "led" classique. -Facilité rapidité de montage. -Longueur de câblage permettant de placer le boitier partout.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DayLightGuide 12825WLEDX1 Feux de jour LED
Oui, je recommande ce produit
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Wert
03/02/2014
Deutschland
Einfach super zum einbauen
Super top zum einbauen einfach und unkomplizierten und super licht.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DayLightGuide 12825WLEDX1 LED-Tagfahrlicht
Oui, je recommande ce produit
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Miche123
08/11/2013
Deutschland
Top
Ich habe lang überlegt ob ich mir diese leuchten einbauen soll. Hat sich wirklich gelohnt super Design und hohe Leuchkraft!!!
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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