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  • Exclusief ontwerp, maximaal zicht
  • Exclusief ontwerp, maximaal zicht
  • Exclusief ontwerp, maximaal zicht
  • Exclusief ontwerp, maximaal zicht
  • Exclusief ontwerp, maximaal zicht
  • Exclusief ontwerp, maximaal zicht
  • Exclusief ontwerp, maximaal zicht
  • Exclusief ontwerp, maximaal zicht
  • Exclusief ontwerp, maximaal zicht
  • Exclusief ontwerp, maximaal zicht
  • Exclusief ontwerp, maximaal zicht
  • Exclusief ontwerp, maximaal zicht
  • Exclusief ontwerp, maximaal zicht
  • Exclusief ontwerp, maximaal zicht
  • Exclusief ontwerp, maximaal zicht
  • Exclusief ontwerp, maximaal zicht
  • Exclusief ontwerp, maximaal zicht
  • Exclusief ontwerp, maximaal zicht
  • Exclusief ontwerp, maximaal zicht
  • Exclusief ontwerp, maximaal zicht
  • Exclusief ontwerp, maximaal zicht
  • Exclusief ontwerp, maximaal zicht
  • Exclusief ontwerp, maximaal zicht
  • Exclusief ontwerp, maximaal zicht

Niet meer leverbaar

DayLightGuideLED Daytime Running Lights

12825WLEDX1

4.6
| (18) Reviews & awards | 94% beveelt dit product aan
Exclusief ontwerp, maximaal zicht
De nieuwe generatie krachtige LUXEON® LED Daytime Running Lights verbetert uw veiligheid en stijl op de weg en vergroot zowel overdag als 's nachts uw zichtbaarheid.
Bekijk alle voordelen

om veilig en in stijl te rijden

Exclusief ontwerp, maximaal zicht

  • DayLightGuide

  • 12 V

  • 15W

Slim One Click-systeem

Slim One Click-systeem

Eenvoudige installatie met het slimme One Click-systeem. Installeer de beugels in een uitsparing en klik de modules eenvoudig vast. De modules zitten stevig vast en zijn bestand tegen diefstal.

Dimbaar: blijft dag en nacht aan

Dimbaar: blijft dag en nacht aan

Onze DayLight-verlichting blijft dag en nacht aan. Gedurende de dag maakt LED Daylight auto's zichtbaarder en eerder waarneembaar voor bestuurders van andere voertuigen of voor voetgangers. Dit zorgt voor een betere veiligheid op de weg. Het systeem dimt 's nachts automatisch.

Hoogwaardige aluminium behuizing

Hoogwaardige aluminium behuizing

De robuuste, hoogwaardige aluminium behuizing voorkomt corrosie en is weerbestendig: water, zout, zand en stof maken geen schijn van kans. Dit zorgt voor een lange levensduur en geen onderhoudswerkzaamheden.

Technische specificaties

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Recensies

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4.6

van 5

18

Reviews & awards

94%

beveelt dit product aan

3
2

26/02/2018

Nederland

Nederland

mooie verlichting

Werkt gewoon zoals het moet en geeft ook zeer mooi licht.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime Running Lights

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime Running Lights

26/09/2013

Nederland

Nederland

een prima DRL set!

Vandaag laten plaatsen,past prima,mooie lichtbundel en gebruiksgemak! echt een aanrader mvg Peter.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime Running Lights

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime Running Lights

01/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

Fantastic DRL's

Very easy to install providing you have a 12v reader (only a couple of £s from a car shop). Instructions are easy to read and understand the only tricky bit is fitting the brackets depending on your bumper. The DRL's stay on for a short time after you turn your engine off which is handy to light up your path walking to the house at night. They automatically dim when you put your lights on and i must say i feel safer that i am visible to other motorists on these winter nights.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime running lights

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime running lights

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