Les lampes automobiles Philips affichent une excellente résistance

Le verre de quartz anti-UV est plus robuste que le verre dur et il est hautement résistant aux vibrations et températures extrêmes, éliminant ainsi le risque de détérioration prématurée. Les lampes automobiles en verre de quartz anti-UV de Philips tolèrent une pression plus importante, ce qui leur permet de produire un faisceau lumineux plus puissant et augmente leur longévité.