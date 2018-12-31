Une magnifique expérience de conduite avec effet xénon blanc intense

Les lampes Philips WhiteVision surpassent n'importe quelle lampe automobile bleue du marché. Elles sont idéales pour les conducteurs intransigeants sur le style comme sur la sécurité. Associant une température de couleur élevée à un élégant revêtement blanc, la WhiteVision est l'ultime montée en gamme pour vos optiques. La technologie de revêtement 3e génération brevetée par Philips est un chef-d'œuvre qui fait de la WhiteVision la première lampe produisant une lumière véritablement blanche.