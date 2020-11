Éclairage LED résistant et longue durée

Vous êtes à la recherche d'éclairages automobiles lumineux et élégants, mais qui ne nécessitent pas de remplacements fréquents. C'est l'une des principales faiblesses des lampes pour éclairage avant classiques : plus elles sont puissantes, plus leur durée de vie est courte. À intensité lumineuse similaire, les LED durent plus longtemps. Les lampes Philips Ultinon LED résistent mieux à la chaleur et aux vibrations, ce qui en fait le choix idéal pour des performances prolongées.