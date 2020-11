Bénéficiez d'une meilleure visibilité

Le faisceau précis et uniforme vous permet de voir et d'être vu plus clairement. Grâce à leur conception optique précise, les Philips Ultinon Essential LED projettent la lumière là où vous en avez besoin sur la route. Vous pourrez non seulement repérer les obstacles plus rapidement et conduire l'esprit tranquille, mais vous éviterez également d'éblouir dangereusement les autres conducteurs, ce qui améliore la sécurité de tous les usagers de la route. Il est important de positionner correctement la lampe dans l'éclairage avant pour bénéficier d'un faisceau lumineux précis. Les anneaux de connexion réglables vous permettent d'obtenir un alignement parfait, assurant un éclairage optimal et une meilleure sécurité routière.