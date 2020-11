Compact alles-in-één-design dus meteen gebruiksklaar

In het nieuwe ontwerp van de Philips Ultinon LED-lamp is de elektronica van de aansturing geïntegreerd in de behuizing. Daardoor is er meer ruimte in de koplamp en kan de lamp gemakkelijk worden geplaatst. De lamp is meteen gebruiksklaar: dankzij het eendelige ontwerp kan de middenring eenvoudig van de bovenzijde worden verwijderd, zonder deze los te schroeven. Het compacte design van Philips Ultinon Essential LED past op een breed scala aan automodellen en kan eenvoudig worden geplaatst door een gespecialiseerde monteur.