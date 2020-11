Chaque sèche cheveux Philips est conçu pour sécher parfaitement et rapidement vos cheveux, sans les abîmer. La combinaison de puissance et de rapidité rend plus rapide et plus simple le séchage et la mise en forme de vos cheveux.

Des applications innovantes prennent en charge une distribution régulière de la chaleur, empêchent la surchauffe des cheveux et les protègent du dessèchement. Les cordons d'alimentation extra longs, approuvés par les salons de coiffure, offrent facilité d'emploi et flexibilité.

Les résultats de mise en forme sont professionnels et parfaits : des cheveux lisses, brillants, sans peluche et une apparence soignée. Les réglages de la vitesse et de la température sont adaptés pour obtenir un style parfait.

Les différentes positions vous donnent un contrôle complet pour vous coiffer exactement comme vous le désirez.