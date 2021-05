Comme toute autre lame, les lames de votre OneBlade s'émoussent au fil du temps, ce qui se traduit par des tiraillements et des performances de coupe réduites. Il est donc important de remplacer régulièrement ces lames.

Nous recommandons de remplacer les lames tous les quatre mois. Cependant, cela peut varier en fonction du type de poil et de la fréquence d'utilisation. Si vous avez les poils très épais ou si vous utilisez OneBlade très fréquemment, vous devrez peut-être remplacer vos lames plus régulièrement. Si votre utilisation est plus occasionnelle, les lames peuvent durer bien plus longtemps.

OneBlade est doté d'un témoin d'usure. Au fur et à mesure de votre utilisation, vous verrez une bande verte se développer sur votre lame. Cette bande est également indiquée par des flèches sur le côté. Une fois que cette bande est complètement verte, il est temps pour vous de remplacer votre lame.

Pour vous procurer de nouvelles lames pour votre Philips OneBlade, rendez-vous sur notre site Web.