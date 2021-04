Si vous utilisez des aliments très riches en matière grasse, arrêtez la cuisson et utilisez une bonne poignée d'essuie-tout pour absorber l'huile qui se trouve au fond de la cuve de votre Philips Airfryer, ou videz l'excédent d'huile. Vous pouvez ensuite poursuivre la cuisson.Si vous faites cuire très régulièrement des aliments riches en matière grasse, vous pouvez utiliser l'un des accessoires ci-dessous en fonction de votre modèle :la fumée blanche ne risque pas d'endommager votre Philips Airfryer, ni d'altérer la cuisson.

La cuve contient des résidus de graisse de l'utilisation précédente

S'il reste des résidus de graisse après l'utilisation précédente, il est possible qu'une fumée blanche se dégage de votre Airfryer. Dans ce cas, arrêtez la cuisson et retirez délicatement les résidus de la cuve de votre Airfryer. Pour éviter que cela ne se reproduise, nettoyez soigneusement la cuve, le panier et l'élément chauffant de votre Philips Airfryer après chaque utilisation.