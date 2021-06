• Appuyez sur le capteur SmartSkin (l'icône en forme de loupe) et placez votre Philips Lumea Prestige sur votre peau. Le capteur analysera votre peau et l'intensité lumineuse que vous pouvez utiliser clignotera en blanc. Ce message indique le réglage le plus élevé qui devrait rester confortable et ne générer aucun effet secondaire.

• Appuyez sur le bouton (V) pour confirmer que vous voulez utiliser le réglage suggéré et commencer à utiliser l'appareil.

Remarque : Nous vous conseillons d'utiliser le capteur SmartSkin sur les différentes zones du corps. La couleur de peau et la sensibilité peuvent varier en fonction des différentes zones du corps. Nous vous conseillons de choisir le réglage que vous préférez pour chaque zone du corps.