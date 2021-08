Vous pouvez nettoyer la cuve et le panier de votre Airfryer Philips à l'eau chaude et au liquide vaisselle à l'aide d'une éponge non abrasive. Veuillez garder à l'esprit les points suivants lorsque vous nettoyez la cuve et le panier de l'Airfryer Philips :

Laissez votre Airfryer refroidir pendant environ 30 minutes avant de la nettoyer.

La cuve et le panier de votre Airfryer ont un revêtement anti-adhésif. N'utilisez pas d'ustensiles de cuisine métalliques ou de produits nettoyants abrasifs pour les nettoyer afin d'éviter d'endommager le revêtement antiadhésif.

Si des résidus d'aliments adhèrent au fond de la cuve, remplissez-la d'eau chaude et de détergent et laissez tremper pendant environ 5 à 10 minutes. Ainsi les résidus d'aliments se décolleront de la cuve et pourront être plus facilement éliminés. Assurez-vous que vous utilisez un liquide vaisselle qui peut dissoudre la graisse.

Remarque : Si vous ne parvenez pas à éliminer certaines taches de graisse dans la cuve ou le panier avec un détergent liquide ordinaire, utilisez un produit dégraissant plus puissant. Suivez les instructions sur l'emballage.

Remarque : La cuve et le panier de la friteuse Airfryer de Philips sont compatibles lave-vaisselle.