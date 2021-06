Si le trou paraît plus petit et que le bébé a des difficultés à boire, le bout est probablement obstrué. Pour le déboucher, roulez le bout de la tétine entre le pouce et l'index pour déloger les éventuelles accumulations. Lavez les tétines à l'eau additionnée d'un détergent doux après chaque utilisation, en roulant le bout de la tétine entre les doigts, afin de garantir l'élimination des résidus.

Si le trou semble plus grand ou présente des signes d'usure ou d'endommagement, remplacez la tétine. Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de remplacer la tétine au bout de 3 mois.