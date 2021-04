Si le bouton coulissant de puissance d'aspiration situé sur le flexible de votre aspirateur Philips est ouvert, il est possible que vous entendiez un bruit inhabituel provenant de l'appareil. Dans ce cas, vous pouvez fermer le bouton coulissant pour éviter le bruit inhabituel.

Les filtres sont obstrués ou ne sont pas à leur place