Un avenir plus vert avec Philips



Les moniteurs Philips intègrent des technologies innovantes et écologiques pour un avenir plus vert. Efficacité énergétique, emballage entièrement recyclable, conformité aux normes environnementales internationales strictes et absence de substances nocives telles que le mercure et le PVC/BFR sont quelques-unes des caractéristiques qui contribuent à un meilleur avenir pour tous.