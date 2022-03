Conditions de vente

7.1. Vous pouvez retourner le produit à Philips DA ou annuler le droit à des services et obtenir un remboursement du prix du produit retourné (à l'exception des coûts d'emballage cadeau et autres frais de ce genre) ou du droit à un service, à condition que vous contactiez Philips DA dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la date de livraison du produit.



Le retour de vos produits est gratuit avec le service retour d'UPS et de TNT.



Il faut savoir que vous ne pouvez pas retourner un produit et réclamer un remboursement s'il s'agit :



a) d'un logiciel que Philips DA vous a fourni dans un emballage scellé et intact, et si vous avez brisé le sceau ou si vous l'avez téléchargé à partir du site Web ;

b) d'un produit personnalisé et/ou adapté conformément à vos propres spécifications. Vous ne pouvez pas obtenir le remboursement d'un service si vous avez déjà commencé à l'utiliser.



7.1.1. Si un produit a été fourni par erreur, s'il est incomplet ou défectueux, et vous pensez que vous avez droit à son remplacement ou sa réparation conformément au paragraphe 8 ci-dessous, veuillez contacter Philips DA au 0800 84149 (numéro gratuit) Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 09h00 à 20h00 et le samedi de 09h00 à 18h00. Dans l'éventualité où vous auriez droit à un remplacement ou à une réparation conformément au paragraphe 8 ci-dessous, les frais de transport auxquels il est fait référence au paragraphe 7.1 ne seront pas applicables.



7.1.2. Si vous avez reçu le ou les produits achetés, mais avez changé d'avis vis à vis de l'achat, vous pouvez retourner le ou les produits ou le droit au service à Philips DA afin d'obtenir un remboursement, sous réserve du paiement des frais de transport et à condition que :



Vous informiez Philips DA de votre décision d'annuler le contrat dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la date de livraison du produit ou de la date d'achat des services et



Le ou les produits soient retournés dans leur état d'origine et les sceaux de sécurité du ou des produits soient intacts et



Le ou les produits soient retournés conformément au paragraphe 7.2. ci-dessous.Veuillez noter que, lorsque les produits sont en votre possession, vous devez vous assurer qu'ils sont stockés de manière adaptée et sécurisée.



Les remboursements des produits dans les hypothèses visées aux articles 7.1.1 et 7.1.2 seront effectués dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 jours suivant la date à laquelle le droit a été exercé.



7.2. Procédure pour réclamer un remboursement :



(i) Veuillez contacter Philips DA au 0800 84149 (numéro gratuit) pour organiser le retour. Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 09h00 à 20h00 et le samedi de 09h00 à 18h00. Vous obtiendrez alors un numéro RMA (autorisation de retour).

(ii) Philips DA organisera ensuite l'enlèvement des produits par le transporteur de son choix. Selon le transporteur, Philips DA vous indiquera si vous devrez soit le contacter, soit – dans le cas d'objets volumineux – il vous contactera pour prendre rendez-vous pour l'enlèvement.

(iii) Avant de retourner un produit, veuillez vérifier que vous avez :

1. obtenu un numéro RMA auprès de Philips DA (attribué sur demande),

2. inclus tous les accessoires, garanties fournies et toute autre documentation jointe, sauf indication contraire,

3. utilisé tout l'emballage fourni à l'origine,

4. indiqué clairement l'adresse de retour et le numéro RMA et

5. scellé l'emballage avec soin.

(iv) Le respect de cette procédure permet de garantir que les produits arrivent à la bonne destination, en bon état et dans un délai raisonnable. Il faut savoir que, si vous ne respectez pas cette procédure, les produits pourront être refusés à l'arrivée et vous pourriez perdre votre droit à un remboursement.

(v) Veuillez noter que Philips DA se réserve le droit de refuser les produits qui ne sont pas retournés conformément aux dispositions exposées ci-dessus et, en particulier, dans les paragraphes 7.1.2 et 7.2.



