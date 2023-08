Les différentes étapes de la diversification alimentaire

Étape 2 : de 6 à 9 mois

Vous pouvez inclure tous les aliments ci-dessus et également : Le foie, une fois par semaine uniquement, en raison de la forte teneur en vitamines A. Texture Aliments écrasés avec des morceaux faciles à mâcher et aliments mous à manger avec les doigts. La viande doit encore être réduite en purée, mais peut être hachée si elle est très tendre. Compétences à développer : Déplacer des morceaux dans toute la bouche

Mâcher des morceaux

Se nourrir tout seul à l'aide de ses mains et de ses doigts

Boire dans une tasse Exemples d'aliments mous à manger avec les doigts Morceaux de fruits mous, p. ex. mangue, melon, banane, poire bien mûre, pêche, papaye et kiwi Bâtonnets de légumes cuits, p. ex. bâtonnets de carotte, haricots verts, bâtonnets de courgette, de pomme de terre ou de patate douce Morceaux de légumes cuits, p. ex. fleurettes de chou-fleur et de brocoli Pâtes cuites Croûtes de pain ou de toasts Dés de fromage Bâtonnets de légumes mous grillés p. ex. pomme de terre, patate douce, panais, poivron, carotte, courgette. Boissons Quelques gorgées d'eau à partir d'une tasse au cours du repas. Les repas doivent se terminer par un dessert lacté ou du lait. Jus de fruits bien dilués dans une tasse, qui favorisent l'absorption du fer provenant des fruits et légumes.