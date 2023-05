30 ans de savoir-faire Avent

S'il existe une chose que les bébés nous ont apprise au fil des années, c'est que les détails comptent. Par exemple, la sensation et la douceur de la tétine sur leur biberon, qui ressemble au mamelon de leur mère, ou le contour confortable de leur sucette.

En tant que nouveaux parents en 1984, Edward et Celia Atkin rencontraient des difficultés à nourrir leur bébé avec un biberon. Les tétines étaient trop longues, dures et fines. De plus, les biberons étroits étaient difficiles à remplir et faciles à renverser. Edward Atkin mit à profit ses années d'expérience dans la conception et la fabrication pour réinventer totalement la tétine et le biberon : c'est ainsi que fut créé le biberon Avent, que des millions de parents du monde entier connaissent et apprécient !

La première étape d'Edward Atkin fut de concevoir un biberon qui avait non seulement un col plus large, le rendant ainsi plus simple à remplir, mais qui était également plus facile à tenir et à utiliser. Cependant, la réelle révolution est venue avec la création de la tétine. Edward Atkin passa au premier plan ses années à travailler pour l'entreprise de caoutchouc de son père. Il put produire la première tétine au monde entièrement composée de silicone sans odeur et sans goût. Ainsi, il était plus facile et plus agréable pour les bébés de téter. Le biberon et la tétine Avent élaborés par Edward Atkin ont fixé la norme pour l'allaitement des nouveau-nés, depuis leur lancement en 1984. En effet, la conception était aussi proche que possible de la nature et son système d'aération unique est toujours cliniquement prouvé aujourd'hui pour réduire la colique chez les nourrissons.

Porter son attention sur les plus petits détails est ce qui continue de rendre Philips Avent différent. Grâce à une écoute constante des mères et des professionnels de santé, nous avons élaboré des produits qui sont inspirés par la nature et qui créent réellement la différence pour le bien-être de votre bébé (et pour votre tranquillité) depuis 1984.