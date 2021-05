L’Airfryer est un appareil qui sublime la cuisson, grâce à sa technologie unique d’air chaud pulsé, qui permet un résultat parfait, croustillant à l’extérieur et savoureux à l’intérieur.

Grâce à l’Airfryer, vous pouvez cuire, frire, rôtir, et griller tous vos aliments et plats préférés en un seul et même appareil. Des fritures saines et sans odeur, avec une cuillère d’huile seulement. Cuisinez aussi de la viande, du poisson, des petits fours, des légumes ou des gâteaux.