Vos sols ne sont complètement nettoyés que lorsque vous les lavez après avoir aspiré la poussière. Cela nécessite généralement beaucoup d'efforts et différents accessoires. Et si vous pouviez faire les deux en même temps ? Le système d'aspiration et de lavage amovible permet une aspiration simultanée et un lavage humide pour éliminer plus de saleté et de taches en un seul passage. Vous pouvez même ajouter votre nettoyant préféré dans le réservoir d'eau afin d’éliminer jusqu'à 99 % des bactéries.