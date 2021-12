Personne ne veut d’une chemise froissée qui ruinera à coup sûr votre tenue, aussi élégante soit-elle. Si vous n’avez pas le temps de repasser vos vêtements ou si vous cherchez une solution pour repasser une chemise sans fer, vous pouvez tout à fait leur donner un coup de vapeur. Le défroisseur à main Philips Steam&Go Plus met moins d’1 minute pour se chauffer, peut s’utiliser sur des chemises suspendues et vous permet de repasser sans fer. Si vous devez emmener plusieurs chemises pour un voyage d’affaires, nos défroisseurs se glissent facilement dans votre valise.



Si votre chemise n’est pas en coton, il est préférable de savoir comment défroisser un vêtement en polyester ou autres types de fibres synthétiques. Pour éviter les plis en amont, utiliser la bonne technique de séchage est essentiel. Si vous utilisez un sèche-linge, vérifiez de bien tout sortir dès le cycle fini : de cette manière, vos vêtements n’auront pas le temps de se froisser. Faites également bien attention durant le repassage. Utiliser un fer à repasser n’est généralement pas recommandé car les fibres synthétiques et le polyester peuvent fondre ou laisser des traces de brûlures, notamment si la semelle du fer est trop chaude. Défroisser sans fer à repasser et juste à la vapeur est une meilleure option (en plus d’être plus sûre !). Vous pouvez tout simplement suspendre votre chemise en polyester encore mouillée, et passer dessus de la vapeur tout en évitant un contact direct sur la surface. Le débit de vapeur chaude assouplira les plis et les froissures, tout en séchant votre vêtement en quelques minutes.