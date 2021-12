Les différents appareils à jus : comparaison entre extracteur de jus et centrifugeuse



Presser des jus est devenu une habitude de plus en plus répandue, et ce pour de bonnes raisons. Que ce soit pour leur forte teneur en nutriments par millilitre ou tout simplement pour augmenter sa consommation en fruits et en légumes, faire des jus frais offre d’incroyables bienfaits. Ainsi, si vous avez décidé de commencer à presser vos propres jus, super ! Cependant, avec autant d’appareils à jus disponibles sur le marché, savez-vous vraiment comment choisir le vôtre ? Nous sommes là pour vous aider. Lisez la suite pour découvrir notre guide, connaître la différence entre un extracteur de jus et une centrifugeuse, et décider quel appareil est le mieux adapté à votre foyer.