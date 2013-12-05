Het praktische is dat het klein en handig is. Als je het niet binnen 3 dagen vanuit de koelkast gebruikt zet je het zo in de vriezer en het feit dat je de informatie m.b.v. een potlood erop kunt schrijven. Handig voor moedermelk en later als fruithapje. Hygiënisch omdat je alles in 1 hebt. Je kunt het bekertje onder de kolf schroeven, er een speen op draaien voordat je de borstvoeding met de fles ingeeft en na het kolven een deksel opdraaien. Je hoeft het dus nooit over te schenken in iets anders. Met andere woorden, ik ben er zeer content mee!