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  • Handig Philips Avent-bewaarsysteem
  • Handig Philips Avent-bewaarsysteem
  • Handig Philips Avent-bewaarsysteem
  • Handig Philips Avent-bewaarsysteem
  • Handig Philips Avent-bewaarsysteem
  • Handig Philips Avent-bewaarsysteem

Niet meer leverbaar

Philips Avent VIAAvent-flessen voor moedermelk

SCF612/10

3.7
| (48) Reviews & awards
Handig Philips Avent-bewaarsysteem
Het Philips Avent-bewaarsysteem is veelzijdig en ruimtebesparend en groeit met je baby mee. Je kunt dezelfde fles gebruiken voor het bewaren van moedermelk en babyvoeding. De fles past op alle Philips Avent-borstkolven en -spenen.
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merk aanbevolen door moeders overal ter wereld1

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Melkbewaarbeker

Handig Philips Avent-bewaarsysteem

  • Opbergen

Makkelijk in te delen

Makkelijk in te delen

Het is gemakkelijk om de datum en inhoud op de beker te noteren

Te combineren met alle Philips Avent-borstkolven en -spenen

De bewaarflessen voor moedermelk zijn geschikt voor alle Philips Avent-borstkolven en -spenen.

Voor gebruik in koelkast/vriezer

Philips Avent-bekers kunnen in de koelkast of vriezer worden bewaard en zijn vaatwasmachinebestendig

Technische specificaties

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Recensies

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3.7

van 5

48

Reviews & awards

05/12/2013

Nederland

Nederland

Prima bekers

Ik herken me niet in de vethalen van mensen over het niet goed sluiten van de deksels. Ik heb hier totaal geen problemen mee. Je moet een deksel gewoon niet scheef op het potje draaien! Wel zou de maatvoering inderdaad beter in het zwart op de beker vermeld mogen staan. Het is wat moeilijk leesbaar. Verder een prima produkt!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VIA SCF612/10 Avent-flessen voor moedermelk

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VIA SCF612/10 Avent-flessen voor moedermelk

14/03/2013

Nederland

Nederland

Zeer gebruiksvriendelijk, voldoet aan de verwachting

Zeer gebruiksvriendelijk, voldoet aan de verwachting

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VIA SCF612/10 Avent-flessen voor moedermelk

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VIA SCF612/10 Avent-flessen voor moedermelk

14/03/2013

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Zeer gebruiksvriendelijk, voldoet aan de verwachting

Zeer gebruiksvriendelijk, voldoet aan de verwachting

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VIA SCF612/10 Avent-flessen voor moedermelk

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VIA SCF612/10 Avent-flessen voor moedermelk

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 