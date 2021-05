Uw Sonicare-tandenborstel meet de borstelbewegingen en kan detecteren of u gaat schrobben. Dit kan namelijk schadelijk zijn voor uw tanden en tandvlees. Als u regelmatig schrobt tijdens het poetsen, zal de app u aanraden om deze functie in te schakelen.



Als deze functie is geactiveerd, brandt het feedbacklampje aan de onderkant van het handvat oranje en trilt de tandenborstel op een andere manier. Het lampje en de trillingen worden weer normaal als u stopt met schrobben.



Opmerking: deze functie is niet automatisch geactiveerd op uw tandenborstel. Om deze functie in te schakelen, gaat u naar "Hoe schakel ik de functie voor Feedback over schrobben in en uit?" in de veelgestelde vragen.