ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Startpagina voor ondersteuning

Philips-ondersteuning

Hoe kan ik de batterij van mijn Sonicare 9900 Prestige-tandenborstel veilig wegwerpen?

De oplaadbare batterij in uw Sonicare 9900 Prestige-tandenborstel kan niet worden vervangen. Als u uw Sonicare 9900 Prestige-tandenborstel weggooit, kan een gekwalificeerde deskundige de batterij verwijderen om deze te recyclen. Om veiligheidsredenen raden wij u af de batterij zelf thuis te verwijderen. 

Instructies voor gekwalificeerde professionals over het veilig verwijderen van de ingebouwde batterij vindt u hier.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HX9992/31, HX9992/42, HX9992/12. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

Veelgestelde vragen

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.

Hebt u een andere vraag?

Ontdek alle ondersteuningsopties van Philips

Startpagina voor ondersteuning