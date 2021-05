De Philips Sonicare-app met AI werkt perfect samen met de tandenborstel. Uw poetsgegevens worden automatisch gesynchroniseerd, zelfs wanneer u poetst als de app is uitgeschakeld. Zo profiteert u altijd van persoonlijke begeleiding.



Realtime begeleiding helpt u om uw poetsgedrag meteen te verbeteren, met feedback over poetsdruk, reiniging, poetstijd en waar u hebt gepoetst. Voortgangsrapporten geven inzicht in uw poetsgewoonten met samenvattingen per dag, week, maand en jaar.



Gepersonaliseerde aanbevelingen voor het poetsen laten u zien hoe u de beste mondhygiëne kunt bereiken met eenvoudige, praktische stappen die zich aanpassen aan uw ontwikkeling.