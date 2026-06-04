Er zitten momenteel geen artikels in uw winkelwagen.

Maak een account aan

Gezondheid en welzijn in de auto

Gezondheid en welzijn in de auto

LED-lampen van Philips voor de openbare in Europa

Onderdelen en accessoires voor scheerapparaten en trimmers

Spenen, fopspenen en snuggles voor baby's en peuters

De app geeft u inzichten die u kunt gebruiken om uw poetsgewoonten te verbeteren.

Volg de instructies in de app. Beweeg niet te veel voor de beste resultaten.

Begin met poetsen om de functie voor begeleid poetsen te activeren.

De Sonicare-app is geschikt voor alle Philips Sonicare Connected-tandenborstels. Volg de onderstaande poetsinstructies of bekijk de instructievideo.

Hoe poets ik mijn tanden met de Sonicare-app?

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.