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De Sonicare-app is geschikt voor alle Philips Sonicare Connected-tandenborstels. Volg de onderstaande poetsinstructies of bekijk de instructievideo.
Open de Sonicare-app.
Uw tandenborstel verbinden met de app.
Plaats uw tandenborstel op uw tanden, zoals aangegeven in de app.
Begin met poetsen om de functie voor begeleid poetsen te activeren.
Volg de instructies in de app. Beweeg niet te veel voor de beste resultaten.
Uw tandenborstel wordt automatisch uitgeschakeld nadat de volledige poetsbeurt is voltooid.
De app geeft u inzichten die u kunt gebruiken om uw poetsgewoonten te verbeteren.
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