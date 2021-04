SmartClean-systeem

Het Philips SmartClean-systeem kan worden gebruikt om uw Philips-scheerapparaat op te laden, schoon te maken en te smeren. De SmartClean Plus (modelnummer 5.2) heeft ook een droogprogramma.



Het Philips SmartClean 5.1-systeem is compatibel met Philips-scheerapparaten uit de 7000- en 5000-serie (S51xx - S56xx), die er uitzien als afbeelding 1 (voeg afbeelding toe die het oude model met het nieuwe model vergelijkt).



Het Philips SmartClean 5.2-systeem is compatibel met Philips-scheerapparaten uit de 9000-serie.



Als u niet aan de hand van de afbeelding kunt vaststellen of uw scheerapparaat wel of niet compatibel is met het SmartClean-systeem, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing of neemt u contact met ons op.