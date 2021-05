Wat betekenen symbolen op mijn Philips-scheerapparaat?

Als u wilt weten wat de symbolen en indicatielampjes op uw Philips-scheerapparaat betekenen, lees dan onze uitleg in dit artikel.

Oplaadlampjes Afhankelijk van uw model scheerapparaat ziet u mogelijk andere oplaadindicators op uw scheerapparaat.

Op sommige scheerapparaten ziet u mogelijk drie verticale balken.

Wanneer de batterij van deze scheerapparaten bijna leeg is, knippert het indicatielampje oranje. Tijdens het opladen kan dit lampje wit, groen of blauw zijn, afhankelijk van het model van uw scheerapparaat.



Bij sommige modellen ziet u drie horizontale balken als oplaadindicator.

Op deze scheerapparaten lichten de balken op om het batterijniveau aan te geven. Wanneer de onderste balk oranje knippert, betekent dit dat de batterij bijna leeg is.

Wanneer het scheerapparaat volledig is opgeladen, blijft het lampje 15 tot 30 minuten branden en schakelt vervolgens automatisch uit om energie te besparen.





Loskoppelen voor gebruik Sommige Philips-scheerapparaten kunnen alleen draadloos worden gebruikt. Als u probeert om deze scheerapparaten in te schakelen als deze nog zijn aangesloten, knippert het symbool voor ontkoppelen voor gebruik ter herinnering om uw scheerapparaat los te koppelen.

Uitroepteken Geblokkeerde scheerhoofden : als u het uitroepteken ziet samen met een symbool met een kraan en een scheerhoofd, betekent dit dat de motor van uw scheerapparaat niet meer kan draaien omdat de scheerhoofden vuil of beschadigd zijn. Wanneer dit gebeurt, dient u de scheerhoofden schoon te maken of te vervangen.

: Uw scheerapparaat kan oververhit raken door overmatig opladen. Wanneer dit gebeurt, schakelt het scheerapparaat automatisch uit. Laat het een paar minuten afkoelen en probeer het opnieuw in te schakelen. Metalen voorwerp op oplaadpad: Als er een uitroepteken knippert op uw Qi-pad, betekent dit dat er een metalen voorwerp op ligt. Hierdoor wordt de Qi-pad automatisch uitgeschakeld. Verwijder het voorwerp en schakel de oplaadpad na 5 minuten opnieuw in. Als er een uitroepteken knippert op uw Philips-scheerapparaat, kan dit een paar dingen betekenen.

Schoonmaakherinnering Om uw Philips-scheerapparaat te onderhouden, moet schoonmaken tot uw dagelijkse routine behoren. Afhankelijk van uw model scheerapparaat ziet u mogelijk enkele symbolen die aangeven dat het tijd is om uw scheerapparaat schoon te maken. Mogelijk ziet u een kraansymbool (afbeelding 1) of 3 druppels in een driehoek (afbeelding 2). Sommige scheerapparaten die kunnen worden schoongemaakt in de Quick Clean Pod hebben ook een banaanvormig pictogram boven de 3 druppels.

Reisvergrendeling U kunt uw Philips-scheerapparaat vergrendelen wanneer u op reis gaat, zodat het apparaat niet per ongeluk wordt ingeschakeld.



Druk drie seconden op de aan-uitknop van het scheerapparaat om de reisvergrendeling te activeren. Wanneer de reisvergrendeling wordt geactiveerd, knippert er een vergrendelingssymbool op uw scheerapparaat.



Houdt de aan-uitknop op uw scheerapparaat drie seconden ingedrukt als u de reisvergrendeling wilt uitschakelen. Het vergrendelingssymbool zal eerst knipperen en daarna continu branden om aan te geven dat het scheerapparaat weer klaar is voor gebruik.



De scheerhoofden vervangen Om uw Philips-scheerapparaat te onderhouden, is het belangrijk dat u regelmatig de scheerhoofden vervangt. Afhankelijk van uw model scheerapparaat ziet u mogelijk een knipperend scheerhoofdsymbool op uw scheerapparaat of hoort u een piepje om u eraan te herinneren dat u de scheerhoofden moet vervangen.



Bij de meeste modellen scheerapparaat moeten de scheerhoofden om de twee jaar worden vervangen. Voor instructies voor het vervangen van de scheerhoofden van uw scheerapparaat raadpleegt u de gebruikershandleiding.



Opmerking: nadat u de scheerhoofden hebt vervangen, moet u het scheerapparaat resetten door de aan/uitknop een paar seconden ingedrukt te houden.

Bad- en kraansymbool Als u een douche- of badsymbool op de achterkant van uw Philips-scheerapparaat ziet, betekent dit dat uw scheerapparaat waterbestendig is en veilig met water kan worden gebruikt, bijvoorbeeld wanneer u een douche of bad neemt.



Een kraansymbool op de achterkant van uw Philips-scheerapparaat geeft aan dat uw scheerapparaat wasbaar is en met water kan worden schoongemaakt. Dit betekent echter niet dat u het apparaat onder de douche of in bad kunt gebruiken.



Een doorgehaald kraansymbool betekent dat uw scheerapparaat niet wasbaar is en zonder water moet worden schoongemaakt.

Meldingssymbool Het meldingssymbool van uw S7000-scheerapparaat licht op wanneer er een belangrijke melding staat in de Philips GroomTribe-app.

Symbool voor scheren van gevoelige huid Het Philips-scheerapparaat S7000 is voorzien van een S- en XS-symbool. Het S-symbool is voor het scheren van gevoelige huid. Het XS-symbool is voor extra gevoelige huid. U kunt deze instellingen selecteren via de Philips GroomTribe-app.



Opmerking: Houd er rekening mee dat de symbolen op uw Philips-scheerapparaat verschillen per modeltype. Voor een compleet overzicht van de symbolen en indicatielampjes op het scheerapparaat raadpleegt u de gebruikershandleiding.

Bewegingsfeedback

Wanneer u klaar bent met scheren, ontvangt u feedback op het handvat van het scheerapparaat. Het bewegingsfeedbackpictogram licht op in verschillende kleuren op en geeft feedback over uw scheerbeurt. Wanneer u zich in de juiste beweging scheert (cirkelvormige bewegingen), licht het bewegingsfeedbackpictogram groen op.

Wanneer u klaar bent met scheren, ontvangt u feedback op het handvat van het scheerapparaat. Het bewegingsfeedbackpictogram licht op in verschillende kleuren op en geeft feedback over uw scheerbeurt. Wanneer u zich in de juiste beweging scheert (cirkelvormige bewegingen), licht het bewegingsfeedbackpictogram groen op.

Wanneer uw scheerbeweging voor verbetering vatbaar is, licht het bewegingsfeedbackpictogram oranje op. Raadpleeg de app voor meer informatie en advies. De nieuwste modellen Philips-scheerapparaten zijn voorzien van de SenseIQ-technologie. Op deze scheerapparaten staat een bewegingsdetectiepictogram.

Kraanpictogram Het kraansymbool knippert op het scheerapparaat zodra u het apparaat uitschakelt ter herinnering dat u het moet schoonmaken.

3 druppels Op de recentste scheermodellen ziet u veelal ook 3 traantjes onder een blauw banaanvormig pictogram als schoonmaakherinnering.

Wanneer u het scheerapparaat uitschakelt, beginnen de drie druppels te knipperen om u eraan te herinneren dat het scheerapparaat moet worden schoongemaakt in de Quick Clean Pod.

Wanneer deze continu branden, betekent dit dat het reinigingsprogramma wordt uitgevoerd.

Als u het scheerapparaat uit de Philips Quick Clean Pod verwijdert of op de aan-uitknop drukt tijdens het reinigingsprogramma en de 3 druppels beginnen snel te knipperen, betekent dit dat het reinigingsproces is onderbroken voordat het was voltooid.

Om door te gaan met het reinigingsprogramma plaatst u het scheerapparaat binnen 4 seconden terug in de schoonmaakpod. Na deze tijd moet het reinigingsprogramma opnieuw worden gestart door nogmaals op de aan-uitknop van het scheerapparaat te drukken.

Banaanvormig pictogram Naast de drie druppels begint het blauwe banaanvormige pictogram erboven ook te knipperen wanneer de reiniging wordt uitgevoerd.

Als u het scheerapparaat uit de Philips Quick Clean Pod verwijdert of op de aan-uitknop drukt tijdens het reinigingsprogramma en het pictogram begint snel te knipperen, betekent dit dat het reinigingsproces is onderbroken voordat het was voltooid.

Om door te gaan met het reinigingsprogramma, plaatst u het scheerapparaat binnen 4 seconden terug in de schoonmaakpod. Na deze tijd moet het reinigingsprogramma opnieuw worden gestart door nogmaals op de aan-uitknop van het scheerapparaat te drukken.