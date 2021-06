De spenen en schildjes zijn verkrijgbaar in verschillende groottes en vormen. Bij de richtlijnen voor de leeftijd is rekening gehouden met de grootte van de spenen en de schildjes. Bijvoorbeeld: als een fopspeen voor een baby van 0 tot 2 maanden wordt gebruikt door een oudere baby, kan de baby de fopspeen en het schildje helemaal in de mond stoppen. Raak in dat geval niet in paniek: de fopspeen kan niet worden ingeslikt. Er is bij het ontwerp al rekening mee gehouden dat dit kan gebeuren. Verwijder de fopspeen zo voorzichtig mogelijk uit de mond.