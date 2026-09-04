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Philips-ondersteuning

Waarom zijn Avent-spenen gemaakt van siliconen in plaats van latex?

De voordelen van siliconen ten opzichte van latex:

  • Zeer transparant en daardoor natuurlijk en hygiënisch
  • Geschikt voor mensen met een latexallergie
  • Siliconenrubber is duurzamer dan latexrubber
  • Robuust en bestand tegen bijten
  • Smaak- en reukloos en daardoor eenvoudiger te combineren met borstvoeding. Latex ruikt en smaakt naar rubber en dat kan ertoe leiden dat de baby niet aan de borst wil
  • Kan worden gesteriliseerd met kokend water, stoom of de koudwatermethode
  • Magnetron- en vaatwasmachinebestendig

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCF087/25 , SCF087/10 , SCF087/02 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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