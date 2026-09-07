Hoe moet ik mijn Philips Avent-fopspeen steriliseren?

Je kunt Avent Ultra Start-, Ultra Soft- en Ultra Air-fopspenen in een magnetron steriliseren met behulp van het opbergdoosje dat bij de fopspeen wordt geleverd.

Volg de onderstaande instructies:

Spoel de fopspenen onder de kraan af met koud water. Vul het opbergdoosje met 25 ml water. Plaats de fopspenen in het opbergdoosje en sluit het deksel. Plaats het opbergdoosje in de magnetron. Schakel de magnetron gedurende drie minuten in op 700-1000 W. Laat het opbergdoosje vijf minuten afkoelen. Giet het water uit het doosje.

Andere Avent-fopspenen dan de Ultra Start-, Ultra Soft- en Ultra Air-fopspenen (bijvoorbeeld Classic of Freeflow) kunnen niet worden gesteriliseerd in het opbergdoosje. De Classic- en Freeflow-fopspenen kunnen beschadigd raken wanneer ze in het opbergdoosje worden gesteriliseerd.