Alle Philips Avent-fopspenen zijn BPA-vrij. Als toonaangevend merk voor ouders en kinderen beschouwt Philips Avent de veiligheid van onze producten als onze hoogste prioriteit. Wij garanderen dit door volledig te voldoen aan alle toepasselijke veiligheidseisen die door wetgevers wereldwijd worden gesteld en door de strengste normen te volgen.

Na nieuws over de Philips Avent SCF085/60-fopspeen hebben we onze resultaten gecontroleerd en verdere tests uitgevoerd met DEKRA, 's werelds grootste onafhankelijke organisatie op het gebied van testen, inspecteren en certificeren. Deze tests bevestigen ook dat er geen BPA gedetecteerd is in ons assortiment fopspenen, inclusief het geteste monster, en hebben bevestigd dat ze BPA-vrij zijn.