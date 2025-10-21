Ik heb nieuws over fopspenen en BPA gelezen. Hoe controleren jullie dat Philips Avent-fopspenen BPA-vrij zijn?
Gepubliceerd op 21 oktober 2025
Alle Philips Avent-fopspenen zijn BPA-vrij. Als toonaangevend merk voor ouders en kinderen beschouwt Philips Avent de veiligheid van onze producten als onze hoogste prioriteit. Wij garanderen dit door volledig te voldoen aan alle toepasselijke veiligheidseisen die door wetgevers wereldwijd worden gesteld en door de strengste normen te volgen.
Na nieuws over de Philips Avent SCF085/60-fopspeen hebben we onze resultaten gecontroleerd en verdere tests uitgevoerd met DEKRA, 's werelds grootste onafhankelijke organisatie op het gebied van testen, inspecteren en certificeren. Deze tests bevestigen ook dat er geen BPA gedetecteerd is in ons assortiment fopspenen, inclusief het geteste monster, en hebben bevestigd dat ze BPA-vrij zijn.
Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.