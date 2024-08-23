Is het veilig om verkleurde Philips Avent-productonderdelen te gebruiken?
Ja, het gebruik van verkleurde Philips Avent-producten is veilig, mits de onderdelen schoon en in goede staat zijn. Verkleuring is onschadelijk en is vaak het gevolg van voedsel dat vlekken maakt op het plastic.
De onderdelen zijn verkleurd als ze geel, rood of een andere kleur hebben dan het originele plastic en deze kleur verdwijnt niet na het schoonmaken.
Verkleuring treedt meestal op wanneer je Philips Avent-onderdelen worden blootgesteld aan voedsel met kleurstoffen of kleurstoffen die vlekken op plastic maken, zoals tomatensaus en bepaalde groene groenten.
Houd onderdelen tijdens het reinigen, desinfecteren en bewaren gescheiden van etenswaren, bakjes en andere voorwerpen die voedselresten bevatten om verkleuring te voorkomen.
Verkleuring wordt ook veroorzaakt door blootstelling aan achtergebleven resten schoonmaakmiddel, specifieke reinigingsmiddelen, direct zonlicht en kalkafzetting door het schoonmaken van de onderdelen in hard water.
Volg de aanbevolen reinigings-, desinfectie- en bewaarinstructies voor je Philips Avent-product om verkleuring te voorkomen.
Ga voor meer hulp bij het op de juiste manier reinigen, desinfecteren en bewaren van je Philips Avent-producten naar www.philips.com/support en zoek je specifieke product.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:SCY903/71 , SCF087/02 , SCF087/10 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›