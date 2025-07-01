De Natural Response-spenen werken anders. Deze spenen geven alleen melk af wanneer baby's actief drinken. Deze spenen kunnen worden gekozen op basis van de voorkeur van de baby voor het tempo (langzamer of sneller). Elke baby is uniek en heeft zijn eigen drinkritme. De speennavigatie die wordt weergegeven op de productverpakkingen is daarom niet gericht op de leeftijd, maar op de stroomsnelheid van extra langzaam tot extra snel.

Als je de originele Philips Avent Natural-speen hebt gebruikt, heeft je baby mogelijk een hogere toevoersnelheid nodig met de Natural Response-speen omdat ze gewend zijn om sneller meer melk toegevoerd te krijgen bij weinig inspanning.

Oorspronkelijk hebben we de aanduidingen voor leeftijd (maand) gebruikt op onze speenverpakkingen. Deze indicaties waren bedoeld om een gemiddelde baby te helpen waar hij moet beginnen. We hebben feedback ontvangen dat dit meer lijkt op een voorschrift dan op een aanbeveling. Dit leidde tot twijfels bij het overstappen op spenen met verschillende snelheden op basis van de signalen van de baby.

Elke baby heeft zijn eigen unieke drinkritme. De drinkstijl van je baby is de leidraad, niet zijn leeftijd.

We hebben de leeftijdsaanduiding voor onze flessen bewaard om je te helpen bij het kiezen van de juiste reservoirgrootte die overeenkomt met de hoeveelheid melk die baby's gewoonlijk drinken.