Philips-ondersteuning Hoe maak ik de Philips Avent-fles en -speen klaar voor het eerste gebruik?

Maak alle onderdelen grondig schoon voor het eerste gebruik en na elk volgende gebruik voor optimale hygiëne. Haal na elke keer voeden alle onderdelen uit elkaar en was ze in warm water met wat afwasmiddel. Zorg ervoor dat alle voedselresten zijn verwijderd en spoel grondig af. Als je een borstel gebruikt om de punt van de speen schoon te maken, moet je dat zo voorzichtig mogelijk doen om schade te voorkomen.



Steriliseer de schoongemaakte onderdelen met een Philips Avent-sterilisator of kook ze 5 minuten in water.