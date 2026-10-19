Hoe verhoudt mijn Natural-speen of speen tegen darmkrampjes zich tot de Natural Response-speen?

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Melk stroomt doorgaans moeiteloos door een originele Natural-speen, de speen tegen darmkrampjes of de traditionele fles. Daarom wordt een hogere toevoersnelheid aanbevolen wanneer je overschakelt op de Natural Response-speen.
Laat je baby vertrouwd raken met de nieuwe speen. Let op de reacties van je kleintje om te zien of de speen vervangen moet worden. In de onderstaande tabel vind je aanbevelingen over met welke snelheid Natural Response-speen je het beste kunt starten. Bekijk de onderstaande video voor meer informatie over de signalen die je baby tijdens het voeden afgeeft.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCY903/71, SCY670/01, SCY900/01. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
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