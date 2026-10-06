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Philips-ondersteuning

Hoe kan ik de verschillen zien tussen Natural- en Natural Response-spenen?

Natural Response-spenen zijn ontworpen om eruit te zien en aan te voelen als een borst. Alleen de Natural Response-spenen zijn zo ontworpen dat ze alleen melk afgeven wanneer je baby actief drinkt.

De Philips Avent Natural Response-spenen zijn verkrijgbaar met toevoersnelheden van 1 tot 5 in de Verenigde Staten en Canada en van 1 tot 6 in andere landen. Als je de verpakking niet meer hebt, kun je de spenen herkennen aan de volgende kenmerken:

  • De punt van de speen heeft een J-vormige inkeping in plaats van een gaatje
  • Heeft geen spiraalvormig ontwerp aan de punt van de speen
  • Aan de zijkanten staan 3 cijfers voor Natural-spenen; de Natural Response-spenen hebben er maar 1.

Wissel Natural-spenen niet af met Natural Response-spenen. Dit kan de drinkpatroon van je baby verstoren. Raadpleeg de onderstaande afbeelding om te zien welke speen je hebt.

Natural Response-speen

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCY903/71, SCY903/11, SCY903/01. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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