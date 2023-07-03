Philips-ondersteuning Zijn mijn Philips Avent-flesvoedingsproducten compatibel met elkaar?

Raadpleeg de onderstaande informatie om erachter te komen welke Philips Avent-babyflessen en -spenen compatibel zijn met elkaar.



In de 4 onderstaande secties vind je alles wat je moet weten over de compatibiliteit van de Philips Avent:

Natural en Natural Response

Natural glas

Zuigfles tegen darmkrampjes

AirFree-opening.

Elke sectie toont een andere combinatie van items, samen met een vinkje of kruisje om aan te geven of die combinatie mogelijk is.

Natural en Natural Response Onderstaande afbeelding geeft weer welke Philips Avent-producten geschikt zijn voor Natural- en Natural Response-flessen, schroefringen en spenen.



De beste tips voor Philips Avent Natural en Natural Response: Dezelfde schroefring wordt verkocht met Natural- en Natural Response-flessen. Dit betekent dat je de schroefringen afwisselend kunt gebruiken. Natural glas De onderstaande afbeelding geeft aan welke Philips Avent-producten compatibel zijn met onze glazen Natural-flessen.



De beste tips voor glazen Philips Avent Natural-flessen: Je kunt zowel Natural als Natural Response-schroefringen en -spenen gebruiken met glazen flessen.

Antikrampjesspenen/schroefringen of een AirFree-opening zijn niet compatibel met glazen Natural-flessen. Zuigfles tegen darmkrampjes De onderstaande afbeelding geeft aan welke Philips Avent-producten compatibel zijn met antikrampjesflessen, schroefringen en spenen. AirFree-opening De onderstaande afbeelding geeft aan welke Philips Avent-producten compatibel zijn met de AirFree-opening.



De beste tips voor Philips Avent-ventilatieopeningen: Je kunt de AirFree-opening gebruiken in combinatie met elke plastic Philips Avent-fles (niet met een glazen fles).

Als je een Philips Avent Natural Response- of antikrampjesspeen en de bijbehorende schroefring gebruikt, is de AirFree-opening geschikt. Meer hulp Neem contact met ons op als je vragen of opmerkingen hebt over de compatibiliteit van je Philips Avent-producten.