Waarom weigert mijn baby de Natural Response-speen?

Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
De Natural Response-spenen zijn vergelijkbaar met een borst, zodat je baby kan drinken, slikken en ademen in een natuurlijk ritme en met een natuurlijke drinkstijl. Er komt alleen melk uit de speen als je baby actief drinkt. Baby's die gewend zijn aan flessen met vrije toevoer moeten zich aanpassen aan de nieuwe drinkstijl en hebben tijd nodig om over te stappen op de Natural Response-speen.
De meeste baby's zijn gevoelig voor verandering, dus het kan een paar pogingen kosten om aan een nieuwe manier van voeden te wennen. Als je een nieuwe fles aan je kleintje aanbiedt, doe dit dan als hij of zij ontspannen is en geen honger heeft. Als je een paar keer zonder succes hebt geprobeerd te voeden, kan dat betekenen dat je baby een andere speen met een andere toevoersnelheid nodig heeft.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCY903/81 , SCY903/71 , SCY903/01 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›