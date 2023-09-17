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Philips-ondersteuning

Hoe zet ik de Natural Response-fles en -speen in elkaar?

Zet de Natural Response-fles in elkaar door de speen volledig door de schroefring te trekken zoals in de onderstaande afbeelding. Als je de speen niet goed in elkaar zet, kan deze tijdens het voeden gaan lekken.
 

De Natural Response-speen in elkaar zetten

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCY903/71, SCY903/11, SCY903/01. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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