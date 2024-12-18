Waarvan zijn de Philips Avent-flessen en -onderdelen gemaakt?

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De Philips Avent-flessen zijn gemaakt van 100% BPA-vrij materiaal. De flessen zijn gemaakt van polypropyleen, polyethersulfon of polyphenylsulfon.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCF573/12 , SCF573/11 , SCF135/06 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
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