Het grootste voordeel van onze Natural Response-speen is dat het meer aanvoelt en functioneert als een borst, zodat je baby in een natuurlijk ritme kan drinken, slikken en ademen. Net als bij borstvoeding. Er komt alleen melk uit de speen als je baby actief drinkt. De Natural Response-speen lekt niet. Je kleintje heeft altijd de controle over de toevoer en kan drinken en pauzeren wanneer hij of zij dat wil. Of je nu op natuurlijke wijze borstvoeding geeft of flesvoeding geeft, de Natural Response-speen geeft je de vrijheid om tussen de twee voedingsmethoden te schakelen.

In combinatie met onze AirFree-opening blijft de speen gevuld met melk, niet met lucht. Het biedt comfort tijdens het voeden en is ontworpen om veelvoorkomende problemen zoals darmkrampjes en winderigheid te verminderen.

Het kan een paar pogingen kosten voordat je baby aan de Natural Response-speen is gewend. Laat de moed dus niet zakken als je kleintje de nieuwe speen tijdens de eerste paar pogingen weigert. Het kan 2 tot 3 pogingen duren voordat je kleintje de speen prettig vindt, vooral wanneer je eerst een fles met vrije toevoer gebruikte.