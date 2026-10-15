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Als je baby opgroeit en een peuter wordt, heeft hij de fopspeen waarschijnlijk alleen op bepaalde momenten nodig. Ontdek wanneer en hoe je kunt stoppen met het gebruik van de Philips Avent-fopspenen.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCF087/99, SCF092/06, SCF087/16. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
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Ik heb nieuws over fopspenen en BPA gelezen. Hoe controleren jullie dat Philips Avent-fopspenen BPA-vrij zijn?
Hoe kun je stoppen met Philips Avent-fopspenen
Waarom zijn Avent-spenen gemaakt van siliconen in plaats van latex?
Wat zijn de verschillen tussen de Philips Avent-fopspenen?
Hoe lang kan ik een Philips Avent-fopspeen gebruiken?
Hoe controleer ik of mijn Philips Avent-fopspeen veilig is?
Hoe moet ik mijn Philips Avent-fopspeen steriliseren?
Is mijn Philips Avent-product BPA- en BPS-vrij?
Hoe verwijder ik water uit een Philips Avent-fopspeen?
Zijn de leeftijdsrichtlijnen van Philips Avent belangrijk?
Zijn Philips Avent-fopspenen veilig voor een gezonde ontwikkeling van de mond?