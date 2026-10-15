Hoe kun je stoppen met Philips Avent-fopspenen

Wij adviseren ouders om het gebruik van fopspenen toe te staan totdat het kind 36 maanden oud is. Op onze website ondersteunen we ouders die willen stoppen met het gebruik van een fopspeen.

Alle Philips Avent-fopspenen kunnen worden gebruikt tot de leeftijd van 18 maanden. Voor oudere kinderen raden we onze Freeflow-fopspeen voor 18+ maanden aan.