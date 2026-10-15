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Philips-ondersteuning

Hoe kun je stoppen met Philips Avent-fopspenen

Als je baby opgroeit en een peuter wordt, heeft hij de fopspeen waarschijnlijk alleen op bepaalde momenten nodig. Ontdek wanneer en hoe je kunt stoppen met het gebruik van de Philips Avent-fopspenen.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCF087/99, SCF092/06, SCF087/16. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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