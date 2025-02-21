Wat zijn de verschillen tussen de Philips Avent-fopspenen?

Philips Avent-fopspenen voor pasgeborenen zijn onze lichtste en kleinste fopspenen zonder ring om je pasgeboren baby te ondersteunen. Een grotere luchttoevoer voorkomt dat de huid droog en geïrriteerd raakt. De ultra start-fopspeen wordt ook geleverd met een sterilisatiedoosje om de fopspeen in de magnetron te kunnen steriliseren. De Ultra Start-fopspeen is ook verkrijgbaar in de Nighttime-versie.