Philips-ondersteuning Hoe lang kan ik een Philips Avent-fopspeen gebruiken?

Vanuit hygiënisch en veiligheidsoogpunt raden we aan de fopspeen na 4 weken te vervangen. Indien de fopspeen beschadigd is, dien je deze eerder dan 4 weken te vervangen. We raden je aan de fopspeen voor elk gebruik zorgvuldig te controleren op veiligheid door er in alle richtingen aan te trekken.