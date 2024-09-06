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Philips-ondersteuning

Hoe lang kan ik een Philips Avent-fopspeen gebruiken?

Vanuit hygiënisch en veiligheidsoogpunt raden we aan de fopspeen na 4 weken te vervangen. Indien de fopspeen beschadigd is, dien je deze eerder dan 4 weken te vervangen. We raden je aan de fopspeen voor elk gebruik zorgvuldig te controleren op veiligheid door er in alle richtingen aan te trekken.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCF094/11 , SCF094/13 , SCF099/27 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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