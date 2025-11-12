Cookieverklaring van Philips

Wanneer u onze websites bezoekt, dan gebruiken we cookies en andere vergelijkbare technologieën (bijv. versleutelde identificatiegegevens, local shared objects, flash-cookies, HTML5 local storage, HTTP-etags, pixelgifs, beacons, scripts, plug-ins of API's) in uw browser of op uw apparaat die ons helpen om het technische en functionele beheer van onze websites mogelijk te maken (inclusief het waarborgen van informatiebeveiliging), om het ontwerp en de prestaties van onze websites te verbeteren, om het gedrag van de bezoeker op onze pagina's beter te begrijpen en voor gerichte reclamedoeleinden. Deze cookies en andere soortgelijke technologieën kunnen gegevens verzamelen en gegevens delen met derde partijen, zoals uw IP-adres, uw besturingssysteem, uw browsertype en uw type apparaat (bijv. pc, smartphone). Sommige cookies zijn altijd ingeschakeld wanneer u onze websites bezoekt en kunt u niet uitschakelen. We noemen dit " Essentiële Cookies ". Zonder deze cookies kunnen de diensten waar u om vraagt niet functioneren zoals bedoeld. We gebruiken deze cookies om de toegang tot onze website te vergemakkelijken of om de veiligheid van onze websites te waarborgen, waardoor we informatie over het netwerk kunnen routeren en overdrachtsfouten of gegevensverlies kunnen detecteren. Deze cookies kunnen ook essentieel zijn om een specifieke dienst te faciliteren die door u op onze website wordt aangevraagd (bijv. 'toevoegen aan winkelwagen'-knoppen om uw winkelwagentje bij te houden). De wettelijke grondslag waarop wij ons beroepen om uw persoonsgegevens in dit verband te verwerken is de uitvoering van een contract met name om een uitdrukkelijk door de gebruiker gevraagde dienst te verlenen. We gebruiken Prestatiecookies om geaggregeerde statistische informatie te verzamelen over hoe onze website presteert, zodat we de prestaties kunnen analyseren en verbeteren. Deze kunt u op elk moment aan- of uitzetten. We gebruiken ze alleen als u van tevoren hebt ingestemd met het gebruik ervan. We gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om een algemeen beeld te krijgen van hoe bezoekers onze websites gebruiken (d.w.z. welke webpagina's u het vaakst bezoekt, het aantal bezoekers op de verschillende delen van een website). We kunnen deze cookies ook gebruiken om uw sessie en activiteit op onze website vast te leggen om zo de ervaring van gebruikers op onze websites te begrijpen en te verbeteren. De wettelijke grondslag waarop wij ons baseren om uw persoonsgegevens in deze context te verwerken is uw toestemming. We gebruiken ook Voorkeurscookies om functionaliteiten van de website te ondersteunen die voordelig zijn voor de gebruiker, zoals het onthouden van gebruikersvoorkeuren voor volgende bezoeken of het mogelijk maken van verbeterde functionaliteit, zoals webchat-diensten, commentaar- en beoordelingssystemen en enquêtes. Deze cookies kunt u op elk moment aan- of uitzetten. We gebruiken ze alleen als u van tevoren hebt ingestemd met het gebruik ervan. De wettelijke grondslag waarop wij ons baseren om uw persoonsgegevens in deze context te verwerken is uw toestemming. Ten slotte gebruiken we Targeted Advertising en Social Media Cookies om uw surfgedrag op onze website te volgen en u gepersonaliseerde advertenties te tonen die relevant zijn voor u en uw interesses. Dit omvat ook cookies, pixels en tags voor sociale media waarmee advertenties op deze platforms op u kunnen worden gericht en de interactie en prestaties van onze advertenties kunnen worden gevolgd. Als u ons uw e-mailadres of telefoonnummer verstrekt (bijvoorbeeld tijdens het kopen van een product of het invullen van een formulier op onze website), dan kunnen we dit in gecodeerde vorm overdragen aan ons advertentieplatform om conversies nauwkeuriger bij te houden. Deze cookies hebben invloed op de inhoud en berichten die u ziet op andere websites die u bezoekt. U kunt ze op elk moment aan- of uitzetten. We gebruiken ze alleen als u van tevoren hebt ingestemd met het gebruik ervan. Als u bijvoorbeeld een artikel over een Philips-product leest, dan kunnen we u advertenties over dit product laten zien op onze website of die van derde partijen. De wettelijke grondslag waarop wij ons baseren om uw persoonsgegevens in deze context te verwerken is uw toestemming. Als u ons toestemming hebt gegeven om promotionele communicatie te ontvangen, dan zullen we de informatie die via deze cookies is verzameld gebruiken om u berichten te sturen die zijn afgestemd op uw voorkeuren. Voor meer informatie over de specifieke cookies die we op deze website gebruiken, verwijzen wij u naar de Cookieverklaring . U kunt uw cookievoorkeuren op elk gewenst moment aanpassen via onze cookie consent manager . Naast het aanpassen van uw cookievoorkeuren op onze website, kunt u uw cookievoorkeuren op elk gewenst moment in uw browser beheren. Houd er rekening mee dat uw browserinstellingen u mogelijk niet hetzelfde gebruiksgemak bieden als de cookie-instellingen op onze website. Als u gewoon alle cookies uitschakelt in uw browserinstellingen, dan kan het zijn dat bepaalde secties of functies op onze website niet werken omdat uw browser ons verhindert deze essentiële cookies in te stellen. Hieronder vindt u meer informatie over het uitschakelen van cookies of het beheren van uw cookie-instellingen voor de volgende browsers: Google Chrome: Delete, allow and manage cookies in Chrome - Computer - Google Chrome Help

Firefox: Enhanced Tracking Protection in Firefox for desktop | Firefox Help (mozilla.org)

Microsoft: Manage cookies in Microsoft Edge: View, allow, block, delete and use - Microsoft Support

Safari: Manage cookies and website data - Safari Help (apple.com)