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Assistance Philips

Le café ne sort pas de ma machine espresso Philips

Si votre machine espresso Philips ne distribue pas de café, vous trouverez ci-dessous les causes possibles et les moyens de résoudre le problème.

Si cela arrive lors de la première utilisation de la machine, notez bien que dans ce cas, il est normal que seules quelques gouttes de café s'écoulent. Une fois que vous aurez préparé plusieurs tasses, vous devriez obtenir la quantité de café attendue. 
 

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : EP2333/40, EP5544/50, SM6580/00. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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